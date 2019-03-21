Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказывается подчиняться президенту Петру Порошенко. Осмелевший чиновник сделал неожиданный выпад в адрес лидера Незалежной и фактически объявил ему войну.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказывается подчиняться президенту Петру Порошенко. Осмелевший чиновник сделал неожиданный выпад в адрес лидера Незалежной и фактически объявил ему войну.Аваков упрекнул президента в желании получить контроль надминистерством внутренних дел. С этим глава МВД согласиться не может, поскольку,признался он, у него есть свои интересы, воззрения и взгляды, весьма отличныеот видения Порошенко.Фактически Аваков отказался от подчинения Порошенко и назвалМВД особым органом, завязанным на парламент. "Министр внутренних делдолжен быть взвешивающей фигурой, обеспечивающей совсем другие функции”, -сказал руководитель ведомства в интервью журналисту Дмитрию Гордону.Порошенко Аваков упрекнул в "слишком традиционном"взгляде на политику. О неприязненных отношениях с главой государства министрговорить не стал, отметив, что несмотря на личную неприязнь, он стараетсявыстраивать отношения с президентом "ровно".Впрочем, признался глава МВД, конфликтов с он небоится. "Я, когда надо, говорю в лоб, я не стесняюсь", – заключил министр.Ранее Аваков во всеуслышание объявил о махинацияхпредвыборного штаба Порошенко. Глава МВД обвинил президента в создании такназываемых сеток – групп сторонников главы государства в регионах, которыедолжны заниматься подкупом избирателей на местах.Более того, Аваков обвинил в коррупции: президентвзял на ведение предвыборной кампании 55 миллионов долларов из бюджета. Помнению политологов, глава МВД может помешать победе лидера Незалежной навыборах президента Украины – 2019. Все зависит от того, будет ли подчиненныеАвакова обращать внимание на фальсификации сторонников Порошенко.