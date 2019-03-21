Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказывается подчиняться президенту Петру Порошенко. Осмелевший чиновник сделал неожиданный выпад в адрес лидера Незалежной и фактически объявил ему войну.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказывается подчиняться президенту Петру Порошенко. Осмелевший чиновник сделал неожиданный выпад в адрес лидера Незалежной и фактически объявил ему войну.
Аваков упрекнул президента в желании получить контроль над
министерством внутренних дел. С этим глава МВД согласиться не может, поскольку,
признался он, у него есть свои интересы, воззрения и взгляды, весьма отличные
от видения Порошенко.
Фактически Аваков отказался от подчинения Порошенко и назвал
МВД особым органом, завязанным на парламент. "Министр внутренних дел
должен быть взвешивающей фигурой, обеспечивающей совсем другие функции”, -
сказал руководитель ведомства в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Порошенко Аваков упрекнул в "слишком традиционном"
взгляде на политику. О неприязненных отношениях с главой государства министр
говорить не стал, отметив, что несмотря на личную неприязнь, он старается
выстраивать отношения с президентом "ровно".
Впрочем, признался глава МВД, конфликтов с он не
боится. "Я, когда надо, говорю в лоб, я не стесняюсь", – заключил министр.
Ранее Аваков во всеуслышание объявил о махинациях
предвыборного штаба Порошенко. Глава МВД обвинил президента в создании так
называемых сеток – групп сторонников главы государства в регионах, которые
должны заниматься подкупом избирателей на местах.
Более того, Аваков обвинил в коррупции: президент
взял на ведение предвыборной кампании 55 миллионов долларов из бюджета. По
мнению политологов, глава МВД может помешать победе лидера Незалежной на
выборах президента Украины – 2019. Все зависит от того, будет ли подчиненные
Авакова обращать внимание на фальсификации сторонников Порошенко.