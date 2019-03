Паром с десятками туристов перевернулся в районе Мосула в Ираке, в результате инцидента погибли по меньшей мере 45 человек.

Паром с десятками туристов перевернулся в районе Мосула в Ираке, в результате инцидента погибли по меньшей мере 45 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.العوائل تطفو فوق سطح المياه بعد حادثة غرق العبارة في الجزيرة السياحية بــ #الموصل pic.twitter.com/EPUCqz41H3— احمد فاضل (@ahmed89fa) March 21, 2019По предварительным данным, на пароме, который следовал по реке Тигр, находились 170 человек, что значительно больше допустимой нагрузки.A ferry with dozens of tourists, children among them, capsized in the Mosul area in Iraq, with at least 17 people dead, a security source tells Sputnik. Preliminary information indicates that the number of people on the ferry was more than the number allocated pic.twitter.com/kEiESThvcW— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) March 21, 2019Спасателям удалось вытащить из воды по меньшей мере 30 человек, большинство женщины и дети. На кадрах, сделанных очевидцами, видны проплывающие люди, которых течение быстро сносит вниз по реке.المشاهد الأولية لغرق العبارة في محافظة #نينوى الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصاًhttps://t.co/seGlyvo7c9 pic.twitter.com/pBLa8vNKhV— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) March 21, 2019"По первоначальным данным, основной причиной трагедии стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина — повысился уровень воды в Тигре из-за того, что были открыты шлюзы на плотине Мосула", — уточнил собеседник телеканала.Поисковая операция продолжается.