Паром с десятками туристов перевернулся в районе Мосула в Ираке, в результате инцидента погибли по меньшей мере 45 человек.
Паром с десятками туристов перевернулся в районе Мосула в Ираке, в результате инцидента погибли по меньшей мере 45 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.
العوائل تطفو فوق سطح المياه بعد حادثة غرق العبارة في الجزيرة السياحية بــ #الموصل pic.twitter.com/EPUCqz41H3
— احمد فاضل (@ahmed89fa) March 21, 2019
По предварительным данным, на пароме, который следовал по реке Тигр, находились 170 человек, что значительно больше допустимой нагрузки.
A ferry with dozens of tourists, children among them, capsized in the Mosul area in Iraq, with at least 17 people dead, a security source tells Sputnik. Preliminary information indicates that the number of people on the ferry was more than the number allocated pic.twitter.com/kEiESThvcW
— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) March 21, 2019
Спасателям удалось вытащить из воды по меньшей мере 30 человек, большинство женщины и дети. На кадрах, сделанных очевидцами, видны проплывающие люди, которых течение быстро сносит вниз по реке.
المشاهد الأولية لغرق العبارة في محافظة #نينوى الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصاًhttps://t.co/seGlyvo7c9 pic.twitter.com/pBLa8vNKhV
— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) March 21, 2019
"По первоначальным данным, основной причиной трагедии стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина — повысился уровень воды в Тигре из-за того, что были открыты шлюзы на плотине Мосула", — уточнил собеседник телеканала.
Поисковая операция продолжается.