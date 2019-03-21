Немецкие правоохранители раскрыли глобальную допинговую сеть, связанную с медицинским центром доктора Марка Шмидта, который находится Эрфурте. Под подозрение в употреблении запрещенных препаратов попал 21 спортсмен из восьми стран. Россиян пока в списках нет.

Немецкие правоохранители раскрыли глобальную допинговую сеть, связанную с медицинским центром доктора Марка Шмидта, который находится Эрфурте. Под подозрение в употреблении запрещенных препаратов попал 21 спортсмен из восьми стран. Россиян пока в списках нет.На специальной пресс-конференции, которая состоялась в Мюнхене, представитель местной криминальной полиции Кай Грёбер отметил, что в списке атлетов как представители зимних видов спорта, которые могли использовать кровяной допинг во время Олимпийских игр в корейском Пхенчхане в 2018 году, так и профессиональные велогонщики, участвовавшие в традиционной престижной многодневке "Тур де Франс".Несколько подчиненных доктора Шмидта работали во время Белых Игр-2018 со спортсменами из разных стран, помогая им использовать кровяной допинг, сообщает немецкий телеканал ARD. Кроме того, медики из клиники в Эрфурте испытывала на спортсменах разного рода препараты, которые повышают работоспособность и направлены на усиление физической активности.Как уже сообщали 33Live.RuRu, во время чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде полиция провела ряд рейдов, во время которых были задержаны лыжники разных стран, подозреваемые в использовании "запрещенки". Теперь следователи из Германии говорят, что "впереди ждет намного больше" новых историй, связанных с допингом.