В Уфе из больницы сегодня выписали двухлетнюю малышку, которую собственная мать выбросила из окна 9-го этажа. В Минздраве Башкортостана сообщили, что состояние девочке нормальное, и ее передали родственникам.

В Уфе из больницы сегодня выписали двухлетнюю малышку, которую собственная мать выбросила из окна 9-го этажа. В Минздраве Башкортостана сообщили, что состояние девочке нормальное, и ее передали родственникам.Шокирующий случай произошел 13 марта на Дуванском бульваре, информирует ГТРК "Башкортостан". Двадцатиоднолетняя мать сначала выбросила из окна ребенка, а потом прыгнула сама. По счастливой случайности жизнь обеих спас снежный сугроб. Их доставили в больницу. Позже мать девочки отправили в СИЗО. Кроме того. ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Если ее вина будет доказана, молодую мать могут лишить родительских прав.