Нападающий футбольной сборной России Артем Дзюба перед матчем отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии заявил, что именно на таком уровне у игроков есть возможность показать свои лучшие качества: В таких встречах хочется выходить на поле.

Нападающий футбольной сборной России Артем Дзюба перед матчем отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии заявил, что именно на таком уровне у игроков есть возможность показать свои лучшие качества: "В таких встречах хочется выходить на поле"."Бельгия – фаворит нашей группы, это команда топ-уровня, но у любой команды есть свои слабые стороны, на которых мы и попробуем сыграть, – приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС. – Но я пожелаю сборной Бельгии сыграть чуть ниже своих возможностей. Это было бы великолепно. Либо мы бы заставили их так сыграть, что было бы еще лучше".Капитан сборной страны не стал отрицать, что переживал за команду Бельгии на чемпионате мира-2018 в России: "Я очень хорошо знаком с Акселем Витселем, мы в добрых отношениях, конечно, я переживал за него и за его товарищей, чтобы он победил".При этом Артем сообщил, что не испытывает никакого давления перед предстоящей игрой: "В таких матчах, как с бельгийцами, хочется участвовать и показывать свои лучшие качества. Мы прекрасно понимаем, что Бельгия – это топ-сборная, но мы никого не боимся. Мы уважаем любого соперника и будем играть в футбол".Говоря о возвращении в сборную Жиркова, Дзюба отметил: "На самом деле он не вернулся, он никуда из нее не уходил. Я не видел лично нигде, чтобы Юра говорил о завершении карьеры в сборной. Все, кто сказал, те закончили. Юрий этого не говорил. Мне кажется, он прекрасно выглядит, в хорошей форме. Мы всегда его рады видеть в команде".