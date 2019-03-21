Нынешняя власть на Украине — это не власть простых украинцев, а власть Майдана, - заявил украинский общественный деятель Александр Скубченко в прямом эфире программы 60 минут. По его словам, никто на Украине уже не вспоминает, ради чего вышли на Майдан.

"Нынешняя власть на Украине — это не власть простых украинцев, а власть Майдана. Мне стыдно, как и миллионам других соотечественников, что мы ничего не можем с этим сделать". Об этом заявил украинский общественный деятель Александр Скубченко в прямом эфире программы "60 минут".Он подчеркнул, что никто на Украине уже не вспоминает, ради чего вышли на Майдан."Что-то явно пошло не так. Спустя пять лет непонятно, мы уже в Европе или будет еще хуже? И, вообще, где всеобщая радость? Или наелись уже Европы?" — рассуждает Скубченко.21 марта исполнилось ровно пять лет с того дня, как Арсений Яценюк подписал политическую часть соглашения с ЕС.Одним из ярких представителей власти Майдана на Украине является министр внутренних дел Арсен Аваков, который считает, что нужно уважать русскоязычных украинцев, но не россиян."Мы должны уважать тех наших граждан, я подчеркиваю, наших, не русских же, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке", — заявил Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.Украинский парламент 28 февраля приступил к рассмотрению во втором чтении законопроекта о государственном языке. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал принятый Верховной Радой законопроект о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и изгоев, возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.