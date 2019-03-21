В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.

В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.Председатель Совета директоров компании Александр Казаков рассказывает о повестке предстоящего заседания Совета, внедрении современных инновационных систем накопления электроэнергии, цифровизации электросетевого комплекса и инвестиционной программе на 2019 год.«Александр Иванович, в эту пятницу пройдет заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра». Какие актуальные вопросы деятельности Общества будут там обсуждаться?»«Ключевым вопросом заседания станет утверждение Бизнес-плана Общества на 2019 год и обсуждение прогнозных показателей на 2020-2023 годы. Бизнес-план-2019 сформирован с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития России. В качестве приоритетов мы определяем дальнейшее улучшение по ряду ключевых показателей деятельности Общества, что обусловлено, в том числе, хорошими результатами прошлого года. Также напомню, что в 2019 году стартует полномасштабная реализация стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (в 2017 году МРСК Центра компании переданы полномочия единого исполнительного органа МРСК Центра и Приволжья) в рамках соответствующей Концепции, утвержденной Советом директоров ГК «Россети». Совет директоров Общества также рассмотрит этот вопрос на заседании 22.03.2019 года.«Как вы оцениваете результаты деятельности МРСК Центра по итогам 2018 года?»«Отмечу, что итоговая оценка деятельности компании в 2018 году будет дана на годовом собрании акционеров. Но уже сегодня можно сказать, что МРСК Центра прошла минувший год уверенно и завершила его с положительными результатами. По итогам 2018 года выручка МРСК Центра по РСБУ составила 93,9 млрд рублей, при этом отпуск электроэнергии из сети составил 47 млрд кВт*ч. Введено в работу более 360 МВА трансформаторной мощности, и 3,6 тыс. км линий электропередачи. Объем финансирования инвестиционной программы составил 14,4 млрд. рублей. На техническое перевооружение и реконструкцию было направлено 9,3 млрд рублей, 5,1 млрд рублей – на строительство новых и расширение существующих объектов. Сегодня электросетевой комплекс стоит на пороге важнейших преобразований, поэтому нам предстоит быстро и эффективно адаптироваться к современным технологическим трендам, отвечать запросам потребителей. И все предпосылки для этого уже есть. Достаточно посмотреть, как в МРСК Центра в минувшем году под руководством генерального директора Игоря Маковского мощно стартовал процесс цифровизации электросетевого комплекса. Планируется широкое внедрение и других самых передовых технологий и решений. В частности – современных инновационных систем накопления электроэнергии, обладающих уникальными физическо-химическими характеристиками, способными быстро аккумулировать и отдавать значительные объемы электроэнергии».«Вы упомянули, что в прошлом году МРСК Центра начала подготовку к реализации Стратегии цифровой трансформации. Как вы оцениваете первые результаты этой работы?»«Запуск цифровой трансформации в 2018 году стал для МРСК Центра важным шагом. В феврале 2019 года Советом директоров без замечаний одобрена Инвестиционная программа Общества на 2020-2024 годы, где значительное место отведено мероприятиям цифровой трансформации. Определены этапы реализации Стратегии. В первую очередь это произойдет в выбранных для этого пилотных регионах, в число которых вошли Белгородская и Воронежская области. В других регионах деятельности Компании выбраны площадки для реализации проекта «Цифровой РЭС». Трансформация обеспечит МРСК Центра современными технологическими решениями, применяя которые компания сможет достигнуть преимущества в темпах снижения удельных операционных и инвестиционных затрат, оптимизирует развитие, содержание инфраструктуры и структуру управления технологическими процессами».«Одними из важнейших направлений деятельности всех электросетевых компаний являются снижение издержек и сокращение потерь. Какие результаты достигнуты МРСК Центра в этой области?»«Начнем с того, что снижение потерь в 2012 году Советом директоров Общества было признано приоритетным направлением деятельности Общества. Совет директоров ежегодно рассматривает как утверждение/корректировку Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на соответствующий год, так и отчеты об исполнении данной Программы. ПАО «МРСК Центра» проводится системная работа на этих направлениях, и уже на протяжении ряда лет здесь наблюдается устойчивая положительная динамика. Так, по итогам 2018 года уровень потерь электроэнергии в сетях компании составил 10,60%, что ниже аналогичных показателей 2018 года в сопоставимых условиях. Экономия в денежном измерении составила порядка 600 миллионов рублей. Начиная с 2015 года, в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015, МРСК Центра ежегодно добивается снижения операционных расходов относительно уровня предыдущего года не менее чем на 2-3 %. Совет директоров ежеквартально заслушивает Генерального директора Общества на заседаниях Совета директоров о достижении данного показателя. При этом МРСК Центра не ограничивается общепринятыми методами, а ищет все новые возможности для решения этих задач».«Вы упомянули, что Совет директоров МРСК Центра постоянно держит в поле зрения деятельность генерального директора компании. Недавно на одном из интернет-ресурсов прошла информация, что его работа на одном из последних заседаний была признана неудовлетворительной».«Данное утверждение лишено каких-либо оснований и не соответствует действительности. Игорь Маковский – инициативный, грамотный, компетентный и энергичный руководитель. Он стоял у истоков первых пилотных проектов цифровизации в электроэнергетике. Под его руководством и во многом благодаря его усилиям они были успешно реализованы в Калининградской области. Эффекты от них ощутимы уже сейчас. Мы приветствовали решение ГК «Россети» о его назначении генеральным директором МРСК Центра. И мы уверены, он сможет реализовать достижения, полученные в ходе работы в «Янтарьэнерго» на новом уровне, в гораздо больших масштабах. И готовы оказать ему в этом всяческую поддержку».«МРСК Центра работает в 20 регионах страны. Как вы оцениваете вклад компании в их социально-экономическое развитие?»«Благодаря усилиям компании, в 2018 году были реализованы инфраструктурные проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения и повышение инвестиционного потенциала регионов. В Валуйском районе Белгородской области МРСК Центра построила и ввела в эксплуатацию высокотехнологичную подстанцию 110/10 кВ «Ватутинская». По оснащению она является одной из самых современных в регионе. Специалисты МРСК Центра выполнили комплексную реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Шеино» и подстанции 110/35/10 кВ «Вязьма-1», используя самое современное и инновационное оборудование. Многие из построенных и реконструированных энергообъектов имеют важное значение для социально-экономического развития регионов. При этом сотрудничество с регионами развивается и в других направлениях. Приведу в пример проект «Светлая страна», который МРСК Центра, как управляющая организация МРСК Центра и Приволжья, реализует в Удмуртской Республике. В рамках этой программы энергетики обеспечат не только бесперебойное электроснабжение, но и освещение улиц городов и районных центров республики новыми уличными светильниками и декоративной подсветкой. В первую очередь речь идет о столице Удмуртии, Ижевске. Здесь запланированы большие объемы работ, которые планируется завершить к 12 июня, когда Ижевск отпразднует День города. Необходимо сказать, что положительным образом на развитие регионов повлияет и цифровизация. Ведь она, кроме всего прочего, означает безаварийное электроснабжение, ограничение темпов роста тарифов, повышение доступности электросетевой инфраструктуры регионов и, как следствие – повышение их инвестиционной привлекательности для бизнеса».«Какие ключевые задачи стоят перед компанией в текущем году и на трехлетний период?»«Главным стратегическим приоритетом для МРСК Центра было и остается дальнейшее повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. И флагманом здесь в обозримом будущем будет реализация мероприятий в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030». В минувшем году компания создала хороший задел для успешного решения этой задачи. Создана детализированная матрица проекта цифровизации и сегодня уже идет ее практический этап. Уверен, что грамотное руководство, высокий профессионализм и интеллектуальный потенциал работников компании позволят реализовать все намеченные планы в полном объеме и на самом высоком качественном уровне».