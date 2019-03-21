Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова, которая выиграла короткую программу на чемпионате мира-2019 в Японии, была задержана организаторами для прохождения допинг-теста на целых 5 часов. Она покинула каток только в 3 часа ночи.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова, которая выиграла короткую программу на чемпионате мира-2019 в Японии, была задержана организаторами для прохождения допинг-теста на целых 5 часов. Она покинула каток только в 3 часа ночи.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Загитова уверенно выиграла короткую программу мирового первенства, в то время как главные соперницы российской команды из сборной Японии пока отстают: Каори Сакамото – вторая, Рика Кихира – седьмая и Сатоко Мияхара – восьмая.Трудно сказать, стоит ли рассматривать факт слишком длительного задержания нашей фигуристки и потенциальной победительницы турнира в Японии как средство давления на нее, но следует отметить, что нормального отдыха после трудного выступления Загитова не получила.