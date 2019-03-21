В отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева идет проверка, он не задержан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева идет проверка, он не задержан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.Она не уточнила, по какому факту идет проверка, и напомнила, что для возбуждения дела против судьи потребуется разрешение квалификационной коллегии судей.Ранее некоторые СМИ сообщили, что ФСБ задержала судью Руслана Якубаева в здании Кузьминского районного суда.