Бывшая участница скандального реалити-шоу Дома-2 попала в больницу. Пиар-директор Максим Клименко рассказал о самочувствии Елены Берковой.

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дома-2" попала в больницу. Пиар-директор Максим Клименко рассказал о самочувствии Елены Берковой.Представитель актрисы опроверг все слухи о том, что она находится в тяжелом состоянии. Он заявил, что у звезды нет никаких проблем с головным мозгом. Максим Клименко добавил, что Елена Беркова не страдает от приступов эпилепсии, и назвал все сообщения, распространяемые в прессе, домыслами.По его словам, экс-участницу телепроекта выписали из больницы еще 20 марта. Чтобы успокоить поклонников, актриса даже опубликовала в Stories видеозапись, на которой она покидает медицинское учреждение.Врачи порекомендовали Елене Берковой на время отказаться от активных нагрузок и уменьшить употребление алкоголя. Несмотря на это звезда не будет отменять ближайшие концерты. "Мы скорректировали сценарий, ее присутствие на сцене. Облегчили ее задачу в концертной программе. Но номер, для платья которого она худела, состоится, все хорошо", – приводит его слова телеканал "".Максим Клименко также попросил поклонников не сравнивать актрису с певицей Юлией Началовой. Звезда "Дома-2" внимательно читает все материалы в СМИ и от подобных параллелей у нее "постепенно округляются глаза". Женщина принимает все близко к сердцу. "Девушки в принципе восприимчивы, а когда есть такое поразительное сходство в ситуации, реакция у нее не слишком хорошая. Ей неприятно", – заключил он.Напомним, несколько дней назад была госпитализирована. Актриса потеряла сознание у себя дома. Тогда врачи сообщили, что причиной могло стать нарушение обмена веществ в головном мозге. Последние несколько месяцев знаменитость усиленно работала по 15 часов в день.