Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский назван одной из трех звезд прошедшего игрового дня. Как уже сообщали Вести.Ru, наш вратарь установил новый рекорд для своего клуба в регулярном чемпионате.

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский назван одной из трех звезд прошедшего игрового дня. Как уже сообщали 33Live.RuRu, наш вратарь установил новый рекорд для своего клуба в регулярном чемпионате.Василевский в принципиальной игре против обладателей Кубка Стэнли из "Вашингтон Кэпиталз" (5:4 ОТ) отразил 54 броска и помог "молниям" обыграть команду Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.Первой звездой дня в Лиге назван еще один вратарь Коннор Хеллибак из клуба "Виннипег Джетс", который парировал все 29 бросков в игре его команды с "Анахаймом Дакс" (3:0). Третьей звездой назван нападающий "Торонто Мейпл Ливз" Остон Мэттьюс, забивший гол и отдавший пас в игре против "Буффало Сейбрз" (4:2).