В четверг в ходе брифинга губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что попросила президента РФ Владимира Путина о досрочной отставке.

В четверг в ходе брифинга губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что попросила президента РФ Владимира Путина о досрочной отставке, передает "Интерфакс"."Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости. Излишне говорить, что решение было осознанным и трудным ", — заявила Ковтун.По ее словам, президент пока не подписал ее заявление об отставке, но она думает, что это произойдет скоро.Ковтун выразила благодарность землякам за поддержку, отметив, что не намерена баллотироваться на пост главы региона на губернаторских выборах в сентябре текущего года.На вопрос журналистов, перейдет ли Ковтун в Совет Федерации, она ответила, что не комментирует слухи.