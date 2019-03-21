Звезды Давай поженимся! Ларисе Гузеевой поступило непристойное предложение. Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста публично попросил звезду об интиме.

Звезды "Давай поженимся!" Ларисе Гузеевой поступилонепристойное предложение. Василий Вакуленко, более известный как рэпер Бастапублично попросил звезду об интиме.Вакуленко стал гостем YouTube-шоу "Чикен Карри". Исполнительборолся за вафельницу с артистом Александром Реввой.По условиям конкурса перед Василием расположили три стопкикарточек: "Звезда", "Комментарий", "Наказание". Рэпер вытащил первую картонку,на которой большими буквами написано: "Лариса Гузеева".Баста должен был написать под последним снимком Гузеевой в Instagramпохабный комментарий. Только так он мог заработать балл."Я все-таки добавилсебе в райдер интим-услуги престарелой массажистки, так что теперь тыгастролируешь со мной", – процитировал Вакуленко надпись на второй карточке.Александр Ревва отметил, что звезда "Давай поженимся!" – женщинас юмором. Артист уверил соперника, что Гузеева даже не обратит внимания.После Вакуленко ознакомился с "наказанием", через которое должен пройти в случае отказа от задания. Кара называлась "Папин секрет".Вакуленко должен был позвонить дочери и сказать: "Я люблю твою сестру больше,чем тебя, не переживай, – это ни на что не влияет".Баста раздумывал некоторое время. С одной стороны он боялся ранитьдочь, с другой не хотел ругаться с . В итоге отцовскиечувства оказались сильнее и телеведущая попала под удар, ее публично облили грязью. "Моя старшая дочка Машкас удивительным чувством юмора, самоиронией. Она мне скажет: "А че ты, старик, ненаписал мне?", когда посмотрит шоу", – отметил Вакуленко.Меж тем,присутствующие на съемках наперебой успокаивали Вакуленко. Ведущий ВладимирМаркони отметил, что сама частенько говорит и пишет людям гадости.