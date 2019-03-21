Звезды Давай поженимся! Ларисе Гузеевой поступило
непристойное предложение. Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста
публично попросил звезду об интиме.
Звезды "Давай поженимся!" Ларисе Гузеевой поступило
непристойное предложение. Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста
публично попросил звезду об интиме.
Вакуленко стал гостем YouTube-шоу "Чикен Карри". Исполнитель
боролся за вафельницу с артистом Александром Реввой.
По условиям конкурса перед Василием расположили три стопки
карточек: "Звезда", "Комментарий", "Наказание". Рэпер вытащил первую картонку,
на которой большими буквами написано: "Лариса Гузеева".
Баста должен был написать под последним снимком Гузеевой в Instagram
похабный комментарий. Только так он мог заработать балл.
"Я все-таки добавил
себе в райдер интим-услуги престарелой массажистки, так что теперь ты
гастролируешь со мной", – процитировал Вакуленко надпись на второй карточке.
Александр Ревва отметил, что звезда "Давай поженимся!" – женщина
с юмором. Артист уверил соперника, что Гузеева даже не обратит внимания.
После Вакуленко ознакомился с "наказанием", через которое должен пройти в случае отказа от задания. Кара называлась "Папин секрет".
Вакуленко должен был позвонить дочери и сказать: "Я люблю твою сестру больше,
чем тебя, не переживай, – это ни на что не влияет".
Баста раздумывал некоторое время. С одной стороны он боялся ранить
дочь, с другой не хотел ругаться с . В итоге отцовские
чувства оказались сильнее и телеведущая попала под удар, ее публично облили грязью. "Моя старшая дочка Машка
с удивительным чувством юмора, самоиронией. Она мне скажет: "А че ты, старик, не
написал мне?", когда посмотрит шоу", – отметил Вакуленко.
Меж тем,
присутствующие на съемках наперебой успокаивали Вакуленко. Ведущий Владимир
Маркони отметил, что сама частенько говорит и пишет людям гадости.