В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.Как уже сообщали 33Live.RuRu, представители корейской федерации фигурного катания обратились в ISU с заявлением, что 22-летняя спортсменка из США умышленно врезалась в 16-летнюю соперницу, с которой они работают в одной тренировочной группе и которую она, по данным корейской стороны, в течение последнего года третировала во время совместных занятий.Комиссия ISUзаявила, что "нет никаких доказательств, что Белл намеревалась причинить какой-либо вред Лим Ын Су". Представители международной федерации встретились с функционерами из США и Южной Кореи и призвали их найти возможность мирного решения этого вопроса.