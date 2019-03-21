Самая одиозная пара на телестройке вновь устроила драку. Звезды
шоу Дом-2 Милена Безбородова и Леша Безус в очередной раз затеяли потасовку.
Самая одиозная пара на телестройке вновь устроила драку. Звезды
шоу "Дом-2" Милена Безбородова и Леша Безус в очередной раз затеяли потасовку.
Сейшельский "Остров любви" весь вечер сотрясали крики. Милена
Безбородова, впав в истерику, колотила возлюбленного. Другие участники шоу "Дом-2"
привычно наблюдали за происходящем.
Судя по всему, Безус куда-то собирался. Леша степенно паковал
сумку, пока Милена с криками кружила вокруг.
"Я сказала, ты без меня не полетишь! *****, не полетишь!" -
на выбирала выражений участница "Дома-2". Обозлившаяся Безбородова сначала разбрасывала
вещи избранника, а после принялась колотить его. В запале звезда телестройки
даже попыталась удушить Лешу.
Меж тем, Безус старался сдерживаться сам и как мог
успокаивал Безбородову. К слову, увещевания участника шоу "Дом-2" на
возлюбленную не действовали.
Наблюдавший за скандалом Захар Саленко сравнил его с обрядом
экзорцизма. "Изгнание дьявола" – отметил участник .
Зрители реалити были шокированы происходящим. По мнению интернет-обывателей, впадающая в припадки Милена должна показаться психиатру.
"Куда деньги на лечение скидывать 😑
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Капец она лупит его, посылает всех как он терпит.
По морде б настучал ей", "За проэктом она покончит с собой она сама это
говорила!Ей нужна помощь психиатра это очевидно!", "Просто Безус так
себя ведет! Когда они вдвоем одно говорит, а на публике другое. И по этому
Милена так реагирует, он же знает что она без него и дышать не может. Ну с
одной стороны это через чур так себя вести, но с другой он тоже не прав", -
писали в Сети поклонники