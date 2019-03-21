Самая одиозная пара на телестройке вновь устроила драку. Звезды шоу Дом-2 Милена Безбородова и Леша Безус в очередной раз затеяли потасовку.

Самая одиозная пара на телестройке вновь устроила драку. Звездышоу "Дом-2" Милена Безбородова и Леша Безус в очередной раз затеяли потасовку.Сейшельский "Остров любви" весь вечер сотрясали крики. МиленаБезбородова, впав в истерику, колотила возлюбленного. Другие участники шоу "Дом-2"привычно наблюдали за происходящем.Судя по всему, Безус куда-то собирался. Леша степенно паковалсумку, пока Милена с криками кружила вокруг."Я сказала, ты без меня не полетишь! *****, не полетишь!" -на выбирала выражений участница "Дома-2". Обозлившаяся Безбородова сначала разбрасывалавещи избранника, а после принялась колотить его. В запале звезда телестройкидаже попыталась удушить Лешу.Меж тем, Безус старался сдерживаться сам и как могуспокаивал Безбородову. К слову, увещевания участника шоу "Дом-2" навозлюбленную не действовали.Наблюдавший за скандалом Захар Саленко сравнил его с обрядомэкзорцизма. "Изгнание дьявола" – отметил участник .Зрители реалити были шокированы происходящим. По мнению интернет-обывателей, впадающая в припадки Милена должна показаться психиатру."Куда деньги на лечение скидывать 😑(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Капец она лупит его, посылает всех как он терпит.По морде б настучал ей", "За проэктом она покончит с собой она сама этоговорила!Ей нужна помощь психиатра это очевидно!", "Просто Безус таксебя ведет! Когда они вдвоем одно говорит, а на публике другое. И по этомуМилена так реагирует, он же знает что она без него и дышать не может. Ну содной стороны это через чур так себя вести, но с другой он тоже не прав", -писали в Сети поклонники