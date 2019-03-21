Единая Россия продолжает прием заявок для участия в праймериз. Предварительное голосование пройдет 26 мая.

"Единая Россия" продолжает прием заявок дляучастия в праймериз. Предварительное голосование пройдет 26 мая.Уже более 300 человекподали документы для участия в партийных праймериз по отбору кандидатов навыборы в региональные законодательные собрания и городские думы. По итогаммасштабной заявочной кампании будетзарегистрировано несколько тысяч кандидатов, которых избиратели определят в единыйдень предварительного голосования."Наше предварительноеголосование – открытый, прозрачный и честный способ отбора кандидатов на выборыв единый день голосования", – подчеркнул замсекретаря генсовета партии, депутатГосдумы Виктор Селиверстов.О своем желании участвовать в выборах все чаще заявляютмолодые люди, для них "Единая Россия" запустила кадровый проект"ПолитСтартап". Он помогает молодежи обрести необходимые навыки проведения дебатови ведения избирательных кампаний. В этом году наставниками молодежи стали 770федеральных и региональных политиков и политтехнологов.Селиверстов напомнил, что "Единая Россия" – единственнаяпартия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародногоголосования на открытых праймериз. В этом году для проведения предварительныхвыборов партия серьезно обновила систему электронного голосования. Теперькаждый желающий может пройти авторизацию с помощью портала "Госуслуги".В этом году в России пройдут 73 выборных кампании в 44 регионах.Граждане будут избирать руководителей субъектов, депутатов местных Заксобраний,муниципальных руководителей.