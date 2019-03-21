Единая Россия продолжает прием заявок для
участия в праймериз. Предварительное голосование пройдет 26 мая.
"Единая Россия" продолжает прием заявок для
участия в праймериз. Предварительное голосование пройдет 26 мая.
Уже более 300 человек
подали документы для участия в партийных праймериз по отбору кандидатов на
выборы в региональные законодательные собрания и городские думы. По итогам
масштабной заявочной кампании будет
зарегистрировано несколько тысяч кандидатов, которых избиратели определят в единый
день предварительного голосования.
"Наше предварительное
голосование – открытый, прозрачный и честный способ отбора кандидатов на выборы
в единый день голосования", – подчеркнул замсекретаря генсовета партии, депутат
Госдумы Виктор Селиверстов.
О своем желании участвовать в выборах все чаще заявляют
молодые люди, для них "Единая Россия" запустила кадровый проект
"ПолитСтартап". Он помогает молодежи обрести необходимые навыки проведения дебатов
и ведения избирательных кампаний. В этом году наставниками молодежи стали 770
федеральных и региональных политиков и политтехнологов.
Селиверстов напомнил, что "Единая Россия" – единственная
партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного
голосования на открытых праймериз. В этом году для проведения предварительных
выборов партия серьезно обновила систему электронного голосования. Теперь
каждый желающий может пройти авторизацию с помощью портала "Госуслуги".
В этом году в России пройдут 73 выборных кампании в 44 регионах.
Граждане будут избирать руководителей субъектов, депутатов местных Заксобраний,
муниципальных руководителей.