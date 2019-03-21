В Дании продолжаются матчи регулярного чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Свой очередной матч на турнире провела сборная России, которая встречалась с соперницами из Канады. Представительницы Страны Кленового листа выиграли со счетом 9:6.

В Дании продолжаются матчи регулярного чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Свой очередной матч на турнире провела сборная России, которая встречалась с соперницами из Канады. Представительницы Страны Кленового листа выиграли со счетом 9:6.Соперницы четко брали очки на своих "подачах", но если наши смогли выиграть три "своих" энда со счетом 6:0, то канадки ответили четырьмя успешными попытками с результатом 9:0. В итоге у нашей сборной стало 7 побед при трех проигрышах, а у команды Канады – счет выигрышей и поражений равный 5-5.