Австралийская жара измучила даже привычную к такой погоде коалу. Подкараулив невнимательного путешественника, зверек воспользовался возможностью подремать в кондиционированном воздухе автомобиля.

Австралийская жара измучила даже привычную к такой погоде коалу. Подкараулив невнимательного путешественника, зверек воспользовался возможностью подремать в кондиционированном воздухе автомобиля.Жертвой -сибарита стал винодел Тим Уитроу. На днях он приехал проведать виноградники. Тим вышел из машины, оставив открытой дверь – чтобы мог выбраться его пес.Вернувшись к автомобилю, австралиец обнаружил, что машина оккупирована. На заднем сиденье развалилась , наслаждаясь прохладой. Тим пытался вежливо попросить зверька на выход – но гость заупрямился и не желал покидать салон.Не помогли почесывания и холодная вода. Виноделу понадобилось некоторое время, чтобы избавиться от непрошеного посетителя. Уходя, расцарапала приборную панель, сообщает РЕН ТВ.