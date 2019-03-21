О критериях отбора новых губернаторов рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все они из президентского резерва, имеют опыт руководства во власти.

О критериях отбора новых губернаторов рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все они из президентского резерва, имеют опыт руководства во власти, передает РИА Новости.Песков отметил, что все они — участники волн общей практики по формированию президентского резерва. Все были "в обойме" президентского резерва. Дополнительным критерием является опыт работы, в том числе и руководящей, в федеральных или региональных органах власти.Как сообщалось, в четверг президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области, Дениса Паслера — врио губернатора Оренбургской области​​​. Ранее президент назначил Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай, Бату Хасикова — врио главы Калмыкии, Алексея Текслера — врио губернатора Челябинской области.По словам Пескова, несмотря на то, что у Чибиса нет прямой связи с Мурманской областью, трудно переоценить его опыт как заместителя министра строительства и ЖКХ РФ."Опыт, безусловно, имеет критическое значение для любого региона", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.