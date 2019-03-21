Цены на продукты в Крыму продолжают расти. Многие связывали надежды на их снижение с открытием переправы через Керченский пролив. Но запуск Крымского моста не помог: ценники на полуострове продолжают ползти вверх.

Цены на продукты в Крыму продолжают расти. Многие связывали надежды на их снижение с открытием переправы через Керченский пролив. Но запуск Крымского моста не помог: ценники на полуострове продолжают ползти вверх.По данным Крымстата, за год продукты на полуостровеподорожали на 8,8%. Больше всех подрос сахар (28%), яйца (21%), а также мясо иптица (15%). Несмотря на запуск полноценного автомобильного движения поКрымскому мосту в мае-сентябре прошлого года, цены в регионе упорно ползутвверх.Более того, самый значительный рост был отмечен как раз виюне – спустя месяц после открытия переправы. Другой скачок зафиксирован спустяполгода после запуска Крымского моста – в январе 2019 текущего года.Ситуацию с завышенными ценниками взяли на контроль в Кремле, президент Владимир Путин провел совещание с правительством. Выступивший после этого вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что принято несколько важных решений, касающихся сдерживания устремившихся вверх ценников.Решение правительства сдерживать рост цен доцент кафедрыэкономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов считает верным. Тем не менее,эксперт фактически признает, что открытие автотрассы попроблему решить не смогло.В интервью агентству "Экономика сегодня" Грибовпризвал дождаться запуска железнодорожной части переправы. Как ожидается,первые поезда по Крымскому мосту пройдут в конце текущего года.Впрочем, многие эксперты скептически смотрят на перспективуснижения цен на продукты на полуострове. По словам политолога Михаила Делягина,в лучшем случае может замедлить, а не остановить рост ценников.