В норвежском местечке Холменколлен стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону. В первый день состязаний прошла спринтерская гонка у женщин ан 7,5 км. Выиграла русская словачка Анастасия Кузьмина, лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 14-е место.

В норвежском местечке Холменколлен стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону. В первый день состязаний прошла спринтерская гонка у женщин ан 7,5 км. Выиграла русская словачка Анастасия Кузьмина, лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 14-е место.Сборная России была представлена в первом виде программы шестью "стреляющими лыжницами": Ульяна Кайшева (стартовый номер №5), Юрлова (№7), Светлана Миронова (№37), Лариса Куклина (№50), Анастасия Морозова (№74) и Виктория Сливко (№102).Надо признать, что у лидера команды Юрловой-Перхт явно сказалась усталость от недавнего чемпионата мира, на котором она в заключительной гонке с масс-старта выиграл серебро: Екатерина стреляла точно, но бегом проиграла чемпионке более минуты. Мало того, Миронова с двумя промахами оказалась чуть ниже соотечественницы – на 15-м месте.Остальные наши спортсменки и стреляли неважно, и передвигались к финишу медленно. У Куклиной при точной стрельбе 22-е место, Сливко (0 промахов) – на 24-й строчке протокола, Кайшева с двумя пулями в "молоко" – 50-я, Морозова с одной – 60-я.Кузьмина с одним промахом показала лучший результат – 19 мин. 56,2 сек. Третьей стала ее коллега по сборной Словакии Паулина Фиалкова, а второе место вырвала немка Франциска Пройсс, которая стартовала в последнем десятке гонщиц.