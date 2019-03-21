В Прямом эфире пытались разобраться в методиках, которыми якобы излечивает тяжелейшие заболевания доктор Сергей Коновалов. Одни называют его шарлатаном и сектантом, другие считают врачом от бога, заряженные фотографии которого лечат от любых заболеваний - даже от рака.

В программе "Прямой эфир" пытались разобраться в "методиках", которыми якобы излечивает тяжелейшие заболевания "доктор" Сергей Коновалов.Одни называют его "шарлатаном" и "сектантом", другие считают "врачом от бога", платят за его семинары от 8 до 11 тысяч рублей, покупают буклеты с фотографиями "гуру", чтобы прикладывать их к больным местам, и пьют "заряженную" Коноваловым воду.Его "пациенты" в основном – пожилые женщины, которые верят в "чудодейственность" методов Коновалова и откладывают с пенсии, чтобы прийти к нему на сеансы.Они, как рассказывают очевидцы, больше напоминают сеансы массового гипноза, на которых "доктор" призывает отказаться от лекарств и официальной медицины.Среди тех, кто верит в "силу" Коновалова, есть старушки, которые утверждают, что у них "отросли" ранее прооперированные органы, или же они излечились от рака, прикладывая фото "гуру" в больному месту.На поверку же оказывается, что случаи частичного выздоровления – результаты вмешательства официальной медицины, а у некоторых пациентов после сеансов Коновалова наблюдаются проблемы с психикой.Один человек, отказавшийся показать свое лицо, рассказал, что "лечение" у Коновалова довело его маму до психбольницы, и теперь он хочет его убить.О загадочных смертях тех сотрудников, которые были в чем-то не согласны с "мастером" рассказала в студии Мария Демичева (ее мама работала у Коновалова, а она сама посещала сеансы "доктора" 18 лет).Мама Марии, несмотря на "лечение" у Коновалова, перенесла уже четвертый инсульт.Что говорят эксперты в студии о "методике" Коновалова? Как объясняют эйфорию, которую испытывают люди после его сеансов? Почему телеведущая Наталья Метлина уже 20 лет пытается, но никак не может побороть это мракобесие? Можно ли верить историям о "чудесном спасении" людей, ходивших на сеансы к Коновалову? Нужно ли ужесточать законодательство против таких "докторов"? И может ли такой бизнес долгие годы крутиться без "крыши"?Обсуждение этой темы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".