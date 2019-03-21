Знаменитости вместе с рядовыми россиянами
прощаются с артисткой. Среди пришедших на похороны Началовой и певица Катя
Лель.
Знаменитости вместе с рядовыми россиянами
прощаются с артисткой. Среди пришедших на похороны Началовой и певица Катя
Лель.
По словам
исполнительницы, она запомнила ее очень легкой и жизнерадостной. Лель поделилась
воспоминанием о Юлии Началовой, которое до сих пор будоражит сердце.
"Ситуация: бессонная
ночь, мы сидим в аэропорту семь часов, а Юлия смеется. Она абсолютно
оптимистичная всегда была. Может, Господь забирает таких людей, потому что им
не место в таком жестоком мире", – цитирует певицу на прощании с Началовой "Московский
комсомолец". При этом Катя Лель призналась, что в последнее время видела, что
болезнь звезды дает о себе знать.
"Была заметна отечность
на лице, по рукам было видно, что ей тяжело, что есть какие-то серьезные
проблемы", – рассказала певица. Лель добавила, что несмотря ни на что, знаменитость
не жаловалось.
Также артистка отметила на ,
что у них с Юлей были общие планы. "Она приглашала на день рождения
Верочки (дочери – прим. рде.), но я не могла, была на гастролях. И сказала ей, "обещай,
что вы будете на моем дне рождении", – поделилась звезда. Известие о смерти
Юлии ввергло Катю Лель в шок.
Артистка очень переживает
по поводу судьбы дочери Началовой, ведь девочка безумно любила свою маму. "Я не
знаю, как она будет… Я не знаю, что такая тонкая девочка сейчас будет
испытывать", – заключила певица на .