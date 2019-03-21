Знаменитости вместе с рядовыми россиянами прощаются с артисткой. Среди пришедших на похороны Началовой и певица Катя Лель.

Знаменитости вместе с рядовыми россиянамипрощаются с артисткой. Среди пришедших на похороны Началовой и певица КатяЛель.По словамисполнительницы, она запомнила ее очень легкой и жизнерадостной. Лель поделиласьвоспоминанием о Юлии Началовой, которое до сих пор будоражит сердце."Ситуация: бессоннаяночь, мы сидим в аэропорту семь часов, а Юлия смеется. Она абсолютнооптимистичная всегда была. Может, Господь забирает таких людей, потому что имне место в таком жестоком мире", – цитирует певицу на прощании с Началовой "Московскийкомсомолец". При этом Катя Лель призналась, что в последнее время видела, чтоболезнь звезды дает о себе знать."Была заметна отечностьна лице, по рукам было видно, что ей тяжело, что есть какие-то серьезныепроблемы", – рассказала певица. Лель добавила, что несмотря ни на что, знаменитостьне жаловалось.Также артистка отметила на ,что у них с Юлей были общие планы. "Она приглашала на день рожденияВерочки (дочери – прим. рде.), но я не могла, была на гастролях. И сказала ей, "обещай,что вы будете на моем дне рождении", – поделилась звезда. Известие о смертиЮлии ввергло Катю Лель в шок.Артистка очень переживаетпо поводу судьбы дочери Началовой, ведь девочка безумно любила свою маму. "Я незнаю, как она будет… Я не знаю, что такая тонкая девочка сейчас будетиспытывать", – заключила певица на .