В Южной Корее арестованы представители преступной сети, которые тайно снимали постояльцев 30 отелей в 10 городах страны и транслировали это в Интернете. Жертвами злоумышленников стали более 1,5 тысячи человек.

В Южной Корее арестованы представители преступной сети, которые тайно снимали постояльцев 30 отелей в 10 городах страны и транслировали это в Интернете. Жертвами злоумышленников стали более 1,5 тысячи человек, сообщает CNN.Полиция выяснила, что скрытые камеры были установлены как минимум в 42 номерах в 30 гостинцах в разных городах Южной Кореи.Незаметные записывающие устройства были установлены в розетках, держателях для фенов, видеоприставках. Снятые ролики закачивались на специальный сайт, доступ к которому можно получить за 45 долларов в месяц.На момент обнаружения на нем были зарегистрированы более 4 тысяч человек. Создатели сайта брали с пользователей дополнительные деньги за право подглядывать за постояльцами отелей в режиме реального времени.В настоящий момент двое предполагаемых организаторов трансляций арестованы, в отношении еще двух ведется следствие.Полицейские утверждают, что сотрудники гостиниц не знали о преступной схеме.Подглядывания в общественных местах – серьезная проблема в Южной Корее. Ранее сообщалось, что в 2018 году сотни женщин вышли на улицы Сеула, требуя признать подобные съемки преступлением.