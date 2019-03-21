Международная ассоциация спортивной прессы подвела итоги календарного 2018 года и назвала лучших атлетов по своей версии. В споре мужчин первым номером стал полузащитник сборной Хорватии и мадридского Реала Лука Модрич, у женщин победила гимнастка из США Симона Байлз.

Международная ассоциация спортивной прессы подвела итоги календарного 2018 года и назвала лучших атлетов по своей версии. В споре мужчин первым номером стал полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич, у женщин победила гимнастка из США Симона Байлз.Модрич, который вместе со своей национальной командой выиграл серебро чемпионата мира в России, а с "Королевским клубом" победил в финале Лиги чемпионов, набрал в голосовании 419 очков и опередил двух теннисистов серба Новака Джоковича (337) и швейцарца Роджера Федерера (290), сообщает издание As. Напомним, что Модрич в прошлом году стал лучшим футболистом мира по версии ФИФА и издания France Football.Американская гимнастка Байлз набрала в голосовании AIPS 427 очков. В тройку лучших вошли сноубордистка и горнолыжница из Чехии Эстер Ледецка (335) и румынская теннисистка Симона Халеп (331). Напомним, что Байлз некоторое время назад получила престижную награду Laureus World Sports Awards как лучшая спортсменка 2018 года.