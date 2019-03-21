Поклонникам
становится плохо на Троекуровском кладбище. Людям, пришедшим на похороны
Началовой, помогают медики.
Поклонникам
становится плохо на Троекуровском кладбище. Людям, пришедшим на похороны
Началовой, помогают медики.
Тягостная атмосфера, горе, люди в слезах, общая скорбь
– вся эта нервозная обстановка сказывается на самочувствии пришедших. Одна из
поклонниц упала в обморок на выходе из траурного зала после прощания с Юлией
Началовой.
Тем, кто плохо себя чувствует, врачи раздают успокоительное.
Некоторые глотают таблетки сразу после выхода из ритуального зала, передает "Московский
комсомолец".
В очереди к гробу певицы царит истерическая обстановка:
люди звереют от ожидания и переполняющих их горьких чувств. Есть те, кто возмущается,
если кто-то начинает снимать происходящее на мобильный телефон.
Россияне ссорятся в ожидании
Одна из пришедших женщин вырвала из рук соседа по очереди мобильный телефон,
когда заметила, что тот ведет съемку. "Смотреть надо в музее, а сюда люди
пришли проститься", – заявила мужчина дама. "Пожалуйста, пожалуйста, не надо
ругаться. И освободите проход, очень прошу", – попытался урезонить взволнованных
людей директор Юлии Началовой.
Напомним, что проходят на Троекуровском клабдище Москвы. На прощание с певицей пришли родственники, представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.