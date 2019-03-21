Поклонникам становится плохо на Троекуровском кладбище. Людям, пришедшим на похороны Началовой, помогают медики.

Поклонникамстановится плохо на Троекуровском кладбище. Людям, пришедшим на похороныНачаловой, помогают медики.Тягостная атмосфера, горе, люди в слезах, общая скорбь– вся эта нервозная обстановка сказывается на самочувствии пришедших. Одна изпоклонниц упала в обморок на выходе из траурного зала после прощания с ЮлиейНачаловой.Тем, кто плохо себя чувствует, врачи раздают успокоительное.Некоторые глотают таблетки сразу после выхода из ритуального зала, передает "Московскийкомсомолец".В очереди к гробу певицы царит истерическая обстановка:люди звереют от ожидания и переполняющих их горьких чувств. Есть те, кто возмущается,если кто-то начинает снимать происходящее на мобильный телефон.Россияне ссорятся в ожиданииОдна из пришедших женщин вырвала из рук соседа по очереди мобильный телефон,когда заметила, что тот ведет съемку. "Смотреть надо в музее, а сюда людипришли проститься", – заявила мужчина дама. "Пожалуйста, пожалуйста, не надоругаться. И освободите проход, очень прошу", – попытался урезонить взволнованныхлюдей директор Юлии Началовой.Напомним, что проходят на Троекуровском клабдище Москвы. На прощание с певицей пришли родственники, представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.