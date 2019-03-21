Россиянам не советуют начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.

Синоптики не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников, передает РИА Новости.Как рассказал научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, агрометеорологи Росгидромета сделали прогноз, согласно которому, в первой декаде мая весьма вероятны заморозки​​​. При этом он напомнил, что о погоде в мае пока говорить слишком рано.Между тем, ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что весна в Московский регион пока не торопится. По его словам, в четверг в Москве и области ожидается пасмурная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя, будет дуть юго-западный ветер — 3-8 метров в секунду, в течение дня ожидается +2, +4 градуса. Атмосферное давление останется на уровне 749 миллиметров ртутного столба.