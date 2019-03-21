В Доме кино закончилась церемония прощания с Марленом Хуциевым, присутствующие проводили режиссера продолжительными аплодисментами.

В Доме кино закончилась церемония прощания с Марленом Хуциевым, присутствующие проводили режиссера продолжительными аплодисментами, передает РИА Новости.Близкие собрались возле гроба, соболезнования принимал сын Игорь. Поклонники и коллеги несли цветы на протяжении двух часов. На экране демонстрировались фрагменты из картин классика кинематографа.Как сообщалось, легендарный режиссер скончался 19 марта в возрасте 93 лет.С Хуциевым пришли проститься деятели культуры, известные актеры, а также глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов.Самые известные и полюбившиеся зрителю фильмы Хуциева — "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Два Федора".Присутствующие проводили режиссера аплодисментами, не стихавшими порядка десяти минут, и криками "Браво!". Марлена Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище.