На комбинате питания Универсиады в Красноярске прошли обыски. Официально причину своего визита правоохранители пока не комментируют. Однако УФАС уже подтвердила, что к руководству комбината есть вопросы, например, по закупкам продукции на 250 миллионов рублей.

На комбинате питания Универсиады в Красноярске прошли обыски. Официально причину своего визита правоохранители пока не комментируют. Однако УФАС уже подтвердила, что к руководству комбината есть вопросы, например, по закупкам продукции на 250 миллионов рублей.Стоит отметить, что масштабную проверку финансовой деятельности Универсиады анонсировал губернатор Красноярского края Александр Усс. И это не последнее подобное мероприятие. Он подтвердил, что в мае ожидается плановый приезд в Красноярск Счётной палаты РФ. "Мною поставлена задача тщательно проанализировать финансовые последствия Универсиады", — заявил глава региона.Как передает ГТРК "Красноярск", известно, что по контракту на оборудование немецкого производства было потрачено 400 миллионов рублей. В настоящее время отдел экономической безопасности и противодействия коррупции проверяет, все ли средства использованы по назначению. К слову, первый директор комбината питания уволился ещё до начала проверки.Во время студенческих игр на комбинате питания готовили более двадцати тысяч порций ежедневно, затем продукцию доставляли на объекты Универсиады. После завершения финансовой проверки комбината питания, там намерены готовить блюда для краевых учреждений социального профиля.