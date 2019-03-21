В августе прошлого года лидер группировки Ленинград официально оформил развод с супругой. Недавно стало известно, какое имущество получила Матильда после разрыва.

В августе прошлого года лидер группировки "Ленинград" официально оформил развод с супругой. Недавно стало известно, какое имущество получила Матильда после разрыва.Бывшей жене артиста отошли две квартиры на Набережной Крюкова канала и двухэтажная квартира, которая находится на улице Пестеля. Последняя была подарена Матильде на свадьбу. Общая площадь недвижимости составляет 555 квадратных метров. Стоимость квартир оценивается в 140 миллионов рублей.Что касается Сергея Шнурова, то ему досталась трехэтажная квартира площадью 423 квадратных метра. Стоимость недвижимости составляет 90 миллионов рублей. Кроме того, музыкант смог оставить квартиру, которую он приобрел еще до свадьбы с Матильдой. Площадь жилья составляет 123 квадратных метра, а стоимость – 25 миллионов рублей, передаетРанее Матильда откровенно рассказала об отношениях с музыкантом в интервью телеведущей Ксении Собчак. Она заявила, что сама выступила инициатором разрыва. Новость о новом браке исполнителя стала для женщины шоком. Матильда призналась, что до сих пор не может прийти в себя.Напомним, в октябре прошлого года женился в четвертый раз. Его избранницей стала светская львица Ольга Абрамова. Музыкант не любит обсуждать подробности личной жизни с прессой.