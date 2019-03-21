Жители Астаны после переименования города в Нур-Султан останутся астанчанами, поскольку это устоявшийся термин, заявил мэр казахстанской столицы Бахыт Султанов.

Жители Астаны после переименования города в Нур-Султан останутся астанчанами, поскольку это устоявшийся термин, заявил мэр казахстанской столицы Бахыт Султанов.Город будет переименован в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Инициатива, по словам мэра, направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа президенту, сообщает "Интерфакс".С предложением о переименовании Астаны в Нур-Султан выступил новый президент Казахстана Касым-Жормат Токаев, затем парламент принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании столицы.