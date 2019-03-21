Из-за несоблюдения условий договора лишилась титула и короны Мисс Москва-2018 Алеся Семеренко. Это произошло впервые за всю 23-летнюю историю конкурса. Согласно правилам, теперь главный титул Мисс Москва-2018 и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Из-за несоблюдения условий договора лишилась титула и короны "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко. Это произошло впервые за всю 23-летнюю историю конкурса.Об этом сообщили ТАСС его организаторы. Однако деталей нарушения соглашения они не раскрыли.Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.Впервые конкурс "Мисс Москва" состоялся в 1996 году.