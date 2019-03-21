Ирландский экс-чемпион ведущего американского промоушена UFC Конор Макгрегор, который осенью проиграл чемпионский бой россиянину Хабибу Нурмагомедову, планирует вернуться в октагон и провести третий бой с американцем Нейтом Диасом.

Ирландский экс-чемпион ведущего американского промоушена UFC Конор Макгрегор, который осенью проиграл чемпионский бой россиянину Хабибу Нурмагомедову, планирует вернуться в октагон и провести третий бой с американцем Нейтом Диасом.Диас довольно давно не выходил в клетку, а два последних по времени его поединка прошли в 2016 году: в марте он выиграл у Макгрегора удушающим приемом, а в августе уступил согласно решению всех арбитров возле ринга.Тем не менее, американец остается потенциальной звездой UFC и рассматривается руководством Лиги как один из претендентов на титул чемпиона в легкой весовой категории."Нейт дрался со мной и победил меня, — цитирует Макгрегора британское издание Daily Mail. – Затем он не стал почивать на лаврах и предоставил мне право на реванш, так что я не испытываю к нему ничего, кроме уважения. И я в определенном долгу перед Диасом, поэтому третий бой должен состояться".Некоторое время назад ходили слухи о возможном поединке Макгрегора с другим американцем – Дональдом "Ковбоем" Серроне, которому ирландец вроде бы собирался дать шанс. Но переговоры сорвались из-за нежелания ирландского бойца выступать не первым номером на очередном турнире UFC.