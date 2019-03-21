Столичная подземка устроила перекличку киношедевров. На нескольких станциях появились сотни плакатов с изображением известных московских адресов - улиц и зданий, где проходили съемки легендарных советских фильмов. А знаменитые фразы, ставшие крылатыми, не только напомнят о любимых картинах, но и расскажут об истории метро.

Столичная подземка устроила перекличку киношедевров. На нескольких станциях появились сотни плакатов с изображением известных московских адресов — улиц и зданий, где проходили съемки легендарных советских фильмов. А знаменитые фразы, ставшие крылатыми, не только напомнят о любимых картинах, но и расскажут об истории метро."Привет, Москва": город, запечатленный в сотнях кинокартин, ставший их декорациями и главным героем. Ну кто не знает, что он и слезам не верит, и строился не сразу? Вот и московское метро заговорило с пассажирами перефразированными цитатами советских фильмов."Человек видит фразу "Алло, Галочка? Ты сейчас упадешь: в Москве более 250 станций метрополитена". Первая часть фразы — я где-то это уже слышал!" — говорит куратор городского проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко.О своих масштабах метрополитен гордо заявляет на "Арбатской" — здесь жили герои фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Вот сам царь выходит на балкон с видом на бывший Калининский проспект.- Ох, красота-то какая, лепота!"Полюбить — так мегаполис, покатать — так миллион": а точнее, девять с половиной миллионов пассажиров в день. Амбиций и планов — не занимать, как и героиням фильма "Москва слезам не верит".На плакате — библиотека имени Ленина. Там и диссертации писали, и, как известно из киноленты, искали женихов."Это был такой катехизис Москвы, это был первый, можно сказать, справочник, дайджест по известным точкам Москвы. Что такое вообще тогда Библиотека Ленина для каждого москвича? Это Мекка была!" — говорит киновед Александр Шпагин.И тут "Московский транспорт" понесло. Другой постер — с Театром киноактера, что на Поварской. Это здание было клубом железнодорожников в "12 стульях" Леонида Гайдая. По фильму его-то и построили на наследство, спрятанное в обивке.- Лед тронулся, уважаемые присяжные заседатели. Командовать парадом буду я!На "Баррикадной" и "Чеховской" у метро с Москвой "Служебный роман". На плакатах — интересные факты о героях фильма. На Большой Никитской жила Калугина, а в Большом Гнездниковском переулке на крыше знаменитого Дома Нирнзее Новосельцев успокаивал Прокофью Людмиловну."Эта сцена еще раз нам напоминала о том, что это фильм московский. Именно центр был необходим для узнаваемости, сердцевинка Москвы. Абсолютная внутренняя достоверность происходящего!" — говорит Александр Шпагин.Гидом по кинодостопримечательностям "Московский транспорт" сделал проект "Привет, Москва!" Он делится с пассажирами интересными фактами, переплетая историю метрополитена и известных фильмов. Ведь и само метро в кинохрониках было замечено не раз."Через призму этих тем мы говорим о городе. Садись в свой 48-й маршрут или на красную ветку, и ты узнаешь по дороге. Мы расскажем тебе", — объясняет Оксана Бондаренко.Тем, кто хочет застать в подземке Москву кинематографическую, стоит поторопиться: через пару недель ей на смену придет музыкальная столица со своими тематическими плакатами.