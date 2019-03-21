"Флешмоб приурочен ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Кроме того, акция проходит в год 220-летия со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники МВД России запустили всероссийский поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет. Полицейские из разных регионов прочитали знаменитое стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Флешмоб приурочен ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Кроме того, акция проходит в год 220-летия со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина»,- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«МВД России предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу. Главная особенность акции в том, что стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» нужно продекламировать на своем родном языке. Во флешмобе уже приняли участие сотрудники органов внутренних дел из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска. Стихотворные строки прозвучали на русском, адыгейском, татарском, башкирском, якутском, осетинском, марийском, бурятском, чувашском и удмуртском языках», - добавила И. Волк.