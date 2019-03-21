На Южном Урале прошли учения уральской танковой дивизии. В общей сложности в масштабных мероприятиях приняли участие более тысячи военнослужащих, в том числе мотострелки из Свердловской области. Об этом сообщает ГТРК Южный Урал.

На Южном Урале прошли учения уральской танковой дивизии. В общей сложности в масштабных мероприятиях приняли участие более тысячи военнослужащих, в том числе мотострелки из Свердловской области. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".Среди задач, которые стояли перед военнослужащими, ведение учебных боевых действий с беспилотниками, оборона важнейших промышленных и экономических объектов, отражение нападения условного противника, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. На полигоне были развернуты мобильные системы управления, разрабатывались маневры действий.Военным необходимо было продемонстрировать умение быстро принять правильные тактические решения. Проверку прошла и разнообразная техника: танки Т-72, БТР-82А, артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акации", минометы Ми-8, а также минометный комплекс под названием "Сани".