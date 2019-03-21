Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлел своих детей за завтраком. Поклонники сочли ролик отсылкой к фотографиям продюсера Яны Рудковкой, регулярно демонстрирующей свои роскошно сервированные завтраки.

Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлел своих детей за завтраком. Поклонники сочли ролик отсылкой к фотографиям продюсера Яны Рудковкой, регулярно демонстрирующей свои роскошно сервированные завтраки.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Рудковская почти каждый день выкладывает фотографии своих завтраков. Обычно это роскошно сервированный стол с эффектным чайником или кофейником, сладостями и роскошным букетом в вазе. Продюсер даже сделала эту традицию рубрикой, которую так и назвала – "Мои завтраки".Общественность неоднозначно реагирует на эти публикации. Некоторые поклонники страшно критикуют Яну Рудковскую за излишний пафос и хвастовство, другие желают ей всего хорошего и побольше. Очевидно одно – фотографии завтраков стали своеобразной визитной карточкой Яны Рудковской.Более того, такие изображения стали трендом. Не остался в стороне и шоумен Максим Галкин. Он опубликовал видео, на котором запечатлел сына Гарри и дочь Лизу во время завтрака. Однако юморист продемонстрировал не роскошь обстановки, а достижения детей.Так, Лиза сделала из кусочков сосиски и ягод снеговика прямо в тарелке. А вот Гарри, сидящий с пустой тарелкой, пил чай в компании игрушечного автомата. "Это ты завтракаешь с автоматом?" – спросил у наследника . "А мало ли что", – ответила за мальчика Алла Пугачева, предпочитающая остаться за кадром.Гарри пытался объяснить отцу, как устроен автомат. Ему помогла Лиза. "Что за милитаристские замашки?" – задал риторический вопрос обескураженный .Поклонники пришли в восторг ото увиденного. "На зависть Рудковской", "Галкин у Рудковской подсмотрел? У него лучше)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Мне завтрак Галкина больше нравится, чем у Рудковской. без понтов))", – высказались комментаторы.