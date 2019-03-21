В
скоропостижной гибели 38-летней певицы обвинили врачей. Якобы они упустили драгоценное
время, из-за чего и наступила смерть Началовой.
В
скоропостижной гибели 38-летней певицы обвинили врачей. Якобы они упустили драгоценное
время, из-за чего и наступила смерть Началовой.
Telegram-канал
baza уверен, что артистку можно было спасти. "Врачи потеряли 4 дня и не провели
необходимую операцию. Они боялись испортить статистику смертности по больнице",
– пишет канал.
Сообщается, что звезда обратилась к медикам 8 марта,
когда у нее была флегмона, уже перешедшая в гангрену. "У нее начался сепсис, но
ситуация была все еще поправима. Юле было необходимо ампутировать ногу", -
заявляет Telegram-канал.
Автор поста считает, что врачи не проводили операцию
Началовой, потому что побоялись. А у нее тем временем уже начали отказывать
легкие, и артистка могла не перенести хирургическое вмешательство. "Но почему
эта операция не была проведена в первые два дня – никто ответить не смог. По
всем правилам врачи были обязаны удалить гнойный очаг в первые 24 часа", – рассуждает
автор публикации.
Когда ситуация стала критической, руководство больницы
обратилось за помощью к коллегам из другого медучреждения. У них было
оборудование, которое могло помочь пациенту с заражением крови.
Однако, по данным Telegram-канала baza, Юлия Началова
была уже настолько слаба, что перевозить ее из одной клиники в другую было на
тот момент невозможно, "и врачи ждали еще целый день, чтобы им привезли тот
самый аппарат ЭКМО". Прибывшие специалисты из центра экстренной медицинской
помощи смогли стабилизировать состояние певицы и отправить в другую клинику.
Но время было упущено. 16 марта врачи смогли наконец
удалить очаг воспаления, но потерянные дни привели к