В скоропостижной гибели 38-летней певицы обвинили врачей. Якобы они упустили драгоценное время, из-за чего и наступила смерть Началовой.

скоропостижной гибели 38-летней певицы обвинили врачей. Якобы они упустили драгоценноевремя, из-за чего и наступила смерть Началовой.Telegram-каналbaza уверен, что артистку можно было спасти. "Врачи потеряли 4 дня и не провелинеобходимую операцию. Они боялись испортить статистику смертности по больнице",– пишет канал.Сообщается, что звезда обратилась к медикам 8 марта,когда у нее была флегмона, уже перешедшая в гангрену. "У нее начался сепсис, носитуация была все еще поправима. Юле было необходимо ампутировать ногу", -заявляет Telegram-канал.Автор поста считает, что врачи не проводили операциюНачаловой, потому что побоялись. А у нее тем временем уже начали отказыватьлегкие, и артистка могла не перенести хирургическое вмешательство. "Но почемуэта операция не была проведена в первые два дня – никто ответить не смог. Повсем правилам врачи были обязаны удалить гнойный очаг в первые 24 часа", – рассуждаетавтор публикации.Когда ситуация стала критической, руководство больницыобратилось за помощью к коллегам из другого медучреждения. У них былооборудование, которое могло помочь пациенту с заражением крови.Однако, по данным Telegram-канала baza, Юлия Началовабыла уже настолько слаба, что перевозить ее из одной клиники в другую было натот момент невозможно, "и врачи ждали еще целый день, чтобы им привезли тотсамый аппарат ЭКМО". Прибывшие специалисты из центра экстренной медицинскойпомощи смогли стабилизировать состояние певицы и отправить в другую клинику.Но время было упущено. 16 марта врачи смогли наконецудалить очаг воспаления, но потерянные дни привели к