Резонанс вокруг смерти и похорон Юлии Началовой удивил Александра Невзорова. Журналист в своей программе позволил себе посмеяться над теми, кто пришел попрощаться с певицей.

Резонанс вокруг смерти и похорон Юлии Началовой удивил Александра Невзорова. Журналист в своей программе позволил себе посмеяться над теми, кто пришел попрощаться с певицей.Удивление Невзорова настолько велико, что журналист в день позволил себе шутки в адрес певицы. Он предложил похоронить артисту в мавзолее на Красной площади – вместо Ленина. Невзоров счел, что Владимир Ильич "багровеет от стыда", созначая, что занял не свое место."Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали Нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко похоронили. И не было никакого гламурного резонанса", – заявил журналист в эфире "Эха Москвы".прошло на Троекуровском кладбище столицы. С самого утра у Траурного зала стали собираться журналисты и преданные поклонники исполнительницы. Фанаты несли в руках цветы, альбомы певицы и журналы с ее изображением. Попрощаться с Началовой пришли знаменитости – в их числе Эдгард Запашный, Катя Лель и Александр Песков.также Ксения Новикова, Надя Ручка, Глеб Матвейчук, Ольга Казаченко, Александр Михайлов, Лариса Долина и другие звезды эстрады, театра и кино. Певица умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.