Родственники обратятся в соответствующие структуры, чтобы добиться
посмертного присвоения государственной награды для Юлии Началовой. Об этом
программе Прямой эфир Малахова рассказала помощница звезды Анна Исаева.
Родственники обратятся в соответствующие структуры, чтобы добиться
посмертного присвоения государственной награды для Юлии Началовой. Об этом
программе "Прямой эфир" Малахова рассказала помощница звезды Анна Исаева.
Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей
Юлией Началовой. Проводить артистку в последний путь пришли сотни людей. Съемочная
группа программы "Прямой эфир" Андрея Малахова побывала на Троекуровском
кладбище.
Журналисты пообщались с пресс-секретарем Началовой Анной Исаевой.
PR-менеджер рассказала,
что близкие намереваются добиться для Юлии звания Заслуженной артистки. Государственная
награда будет присвоена посмертно.
По словам Исаевой, они подали документы в ведомство уже
давно, однако рассмотрение их заявления почему-то затянулось. Теперь родственники
звезды бросят все силы, чтобы Началова получила почетное звание хотя бы после
смерти.
Корреспонденты ток-шоу пообщались также с продюсером
Андреем Разиным. Музыкальный менеджер поддержал близких звезды, он планирует оказать
им посильную помощь.
"Я горячо это поддерживаю, обязательно обратимся к депутатам
Государственной думы и министру культуры. Она заслужила это звание, она самая лучшая
звезда нашей эстрады", – сказал Разин в программе .