Родственники обратятся в соответствующие структуры, чтобы добиться посмертного присвоения государственной награды для Юлии Началовой. Об этом программе Прямой эфир Малахова рассказала помощница звезды Анна Исаева.

Родственники обратятся в соответствующие структуры, чтобы добитьсяпосмертного присвоения государственной награды для Юлии Началовой. Об этомпрограмме "Прямой эфир" Малахова рассказала помощница звезды Анна Исаева.Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицейЮлией Началовой. Проводить артистку в последний путь пришли сотни людей. Съемочнаягруппа программы "Прямой эфир" Андрея Малахова побывала на Троекуровскомкладбище.Журналисты пообщались с пресс-секретарем Началовой Анной Исаевой.PR-менеджер рассказала,что близкие намереваются добиться для Юлии звания Заслуженной артистки. Государственнаянаграда будет присвоена посмертно.По словам Исаевой, они подали документы в ведомство ужедавно, однако рассмотрение их заявления почему-то затянулось. Теперь родственникизвезды бросят все силы, чтобы Началова получила почетное звание хотя бы послесмерти.Корреспонденты ток-шоу пообщались также с продюсеромАндреем Разиным. Музыкальный менеджер поддержал близких звезды, он планирует оказатьим посильную помощь."Я горячо это поддерживаю, обязательно обратимся к депутатамГосударственной думы и министру культуры. Она заслужила это звание, она самая лучшаязвезда нашей эстрады", – сказал Разин в программе .