Молодая спортсменка показала слабый результат во время первого проката на чемпионате мира в Японии. Евгения Медведева высказалась о своем провальном выступлении.

Молодая спортсменка показала слабый результат во время первого проката на чемпионате мира в Японии. Евгения Медведева высказалась о своем провальном выступлении.В минувшую среду, 20 марта, состоялся прокат женской короткой программы. Золото завоевала россиянка Алина Загитова. На втором и третьем месте оказались японка Каори Сакамото иказахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева соответственно. Четвертую позицию заняла Евгения Медведева. Третья представительница России Софья Самодурова оказалась на девятом месте.Ученица Брайана Орсера призналась журналистам, что "соскучилась по позитивным эмоциям после проката", и перед соревнованиями пообещала себе не покидать сцену в слезах. По словам фигуристки, этот сезон был для нее крайне неудачным. "Надоело. Сколько это было – шесть раз в сезоне? Руки опускались. И моим тренерам это тоже поднадоело", – поделилась она.Несмотря на это Евгения Медведева осталась довольна тем, что откаталась без грубых ошибок. Она допустила несколько небольших помарок, но наставник Джейсон Браун вовремя успокоил спортсменку, объяснив, что сегодня она сделала еще один небольшой шаг вперед, передает .Как отметила фигуристка, дополнительный "заряд положительной энергетики" ей добавила публика. Девушка рассказала, что японские зрители не ждут шоу или экшена, а просто наслаждаются "самым прекрасным видом спорта". "Любой фигурист с удовольствием выступает в Японии. Мы здесь чувствуем себя как дома. Как только ты вышел на лед, то тебе аплодируют", – пояснила она.Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал прокат . Он назвал ее выступлением лучшим в этом сезоне, хотя и добавил, что фигуристка могла отказать программу чище. По мнению специалиста, она не справилась с каскадом из-за волнения. Тренер похвалил спортсменку за то, что она сумела остаться в строю и пожелал ей удачи на чемпионате, передает .