В Москве похоронили певицу Юлию Началову. Проститься с ней на Троекуровское кладбище Москвы приехало много знаменитостей. На траурной церемонии побывал корреспондент Дни.Ру.

В Москве похоронили певицу Юлию Началову. Проститься с ней на Троекуровское кладбище Москвы приехало много знаменитостей. На траурной церемонии побывал корреспондент "Дни.Ру".Певец Виктор Салтыков не был особенно близок с покойной – по его словам в последний раз они виделись лет восемь назад. Но все все музыкант посчитал своим долгом прийти и проститься с безвременно ушедшей звездой. Он признался, что имеет собственные соображения по поводу того почему Юля умерла так рано."Юля была очень хрупкой, ранимой, открытой, доверчивой, влюбчивой, поэтому просто сгорела в нашем жестком шоу-бизнесе, – уверен Салтыков. – Многие считают, что профессия артиста – это всегда легкость, праздник, но это далеко не так. Ее жернова профессии безжалостно перетерли". По мнению Салтыкова, это и есть главная причина скоропостижной смерти Началовой"Единственным мужчиной, который ее по-настоящему любил, был отец, – продолжает Салтыков. – Мы часто созванивались, и он переживал, что у Юли не ладится личная жизнь. Действительно, в ее жизни не было мужика, который бы поддержал, направил".Помимо Салтыкова, проститься с пришли Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Жасмин, Катя Лель, Лариса Долина, братья Запашные и многие другие артисты, с которыми Юля дружила и работала все эти годы.Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.