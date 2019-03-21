Появились новые подробности похорон Юлии Началовой, которые состоятся сегодня, 21 марта. Как выяснилось, певица будет покоиться на новом участке Троекуровского кладбища, который его сотрудники назвали холодным, пустым и неуютным.

Появились новые подробности похорон Юлии Началовой, которые состоятся сегодня, 21 марта. Как выяснилось, певица будет покоиться на новом участке Троекуровского кладбища, который его сотрудники назвали "холодным, пустым и неуютным".Любой желающий сможет попрощаться с Юлией Началовой на Троекуровском кладбище с 12 до 14 часов дня. Также на панихиду придут родные, друзья певицы, прочие знаменитости, которые знали и любили артистку. Интересно, что почти каждый сотрудник Троекуровского кладбища знает о похоронах Юлии Началовой."Могилу для Началовой будем готовить сегодня вечером. А может, и утром завтра – как скажут. Место там, правда, неуютное очень, холодное какое-то, пустое. Только недавно людей там хоронить начали. Вообще жалко Юлю, конечно. Говорят, человеком неплохим была, а тут из-за такой ерунды умерла..." – цитирует работника погоста "Московский комсомолец".Речь идет о 17-ом участке. Интересно, что Юлию Началову похоронят рядом с мужем скандально известной журналистки Божены Рынской, медиаменеджером Игорем Малашенко. Кстати, его похороны состоялись 18 марта. Малашенко покончил с собой 25 февраля в Испании.Как рассказали журналистам в ГУП "Ритуал", родственники запретили видеосъемку в ритуальном зале и на похоронах. Напомним, популярная певица умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней артистки, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате абсцесса. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – скончалась.