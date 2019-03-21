Нет ни одного подтверждения, что на полигоне Цугол офицеры издевались над солдатами. К такому выводу пришла специальная комиссия штаба Восточного военного округа. По мнению следователей, информация о неуставных отношениях – вброс, цель которого очернить репутацию российской армии и ее военнослужащих.

Нет ни одного подтверждения, что на полигоне "Цугол" офицеры издевались над солдатами. К такому выводу пришла специальная комиссия штаба Восточного военного округа. По мнению следователей, информация о неуставных отношениях – вброс, цель которого очернить репутацию российской армии и ее военнослужащих, пишет агентство ТАСС.Военные уточнили, что провели с солдатами и офицерами беседы, анонимные опросы, медицинские осмотры. Однако не обнаружили ни одного подтверждения издевательств. Более того, бойцы, которые находятся на полигоне "Цугол" обеспечены всем необходимым: живут в теплых палатках, питаются три раза в день.Напомним, ранее появилась информация, будто офицеры на полигоне "Цугол" издеваются над подчиненными и вымогают у них деньги.