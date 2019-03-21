Вчера вечером в Новосибирске пропал 9-летний мальчик, не вернулся из школы. Всю ночь более половины тысячи волонтеров методично проверяли улицы и дома района, где последний раз видели школьника. К утру ребенок нашелся. Выяснилось, что ночевал он у друга втайне от его родителей.

В Новосибирске в минувшую среду пропал 9-летний мальчик. Не вернулся из школы: дошел с одноклассником до фонтана и, якобы, отправился домой, в котором его так и не дождались.Вечером, 20 марта, пропавшего Егора искали сотни людей. В районе, где он пропал, было распечатано и наклеено более двух тысяч листовок.Ночью в поисках мальчика участвовало уже более пятисот добровольцев — в штабе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Новосибирск" зарегистрировались три сотни человек.Неравнодушные люди безуспешно обыскивали множество подъездов, заброшенных зданий, ям, коллекторов. К утру, когда надежда оперативно найти ребенка почти угасла, школьник нашелся.Выяснилось, что мальчику захотелось приключений, и он переночевал в гостях у одноклассника тайком от своих и его родителей.Оказалось, что с Егором все в порядке. Чего нельзя сказать о его бабушке: по неподтвержденным данным, она умерла сегодня утром — от переживаний за внука не выдержало сердце.