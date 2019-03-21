В СМИ продолжают муссироваться слухи о том, что третий ребенок Анастасии Заворотнюк появился на свет благодаря суррогатной матери. Режиссер, у которого актриса снималась как раз во время предполагаемой беременности, отметил, что никто живота у нее не видел.

В СМИ продолжают муссироваться слухи о том, что третий ребенок Анастасии Заворотнюк появился на свет благодаря суррогатной матери. Режиссер, у которого актриса снималась как раз во время предполагаемой беременности, отметил, что никто живота у нее не видел.Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря главной роли в комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Режиссером многосерийного фильма был Алексей Кирющенко. Спустя много лет Алексей и Анастасия снова работают вместе. Теперь уже в сериале "Между нами, девочками-2"."Я не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала "Между нами, девочками-2"? И живота у нее не было", – цитирует Алексея Кирющенко .Режиссер отметил, что Анастасия Заворотнюк снималась безе перерывов, так как у нее была большая роль и на съемках она проводила много времени. "Держала себя в хорошей физической форме", – подчеркнул режиссер.За комментариями относительно подозрительной беременности Анастасии Заворотнюк репортеры обратились к медикам. Согласно их данным, в таком возрасте, как у артистки (ей 47 лет. – Прим.ред.), обычно пользуются услугами донора женской яйцеклетки. После 45 лет женский организм уже почти не вырабатывает яйцеклетки, способные к зачатию. Впрочем, делала ли актриса процедуру ЭКО, неизвестно.Напомним, на днях выяснилось, что четыре месяца назад подарила мужу, фигуристу Петру Чернышеву, дочь Милу. Эта новость стала настоящей сенсацией, ведь никто не то что не знал о рождении малышки, но даже о беременности актрисы. Маленькая Мила – третий ребенок . У актрисы есть взрослые дети: дочь Анна и сын Майкл. А вот для Петра Чернышева девочка стала первенцем.