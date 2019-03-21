В семье двух российских фигуристов, олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой и Андрея Депутата ожидается пополнение. Боброва сообщила о своей беременности, написав в социальной сети Twitter: Нас скоро станет трое.

В семье двух российских фигуристов, олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой и Андрея Депутата ожидается пополнение. Боброва сообщила о своей беременности, написав в социальной сети Twitter: "Нас скоро станет трое".Сообщение от будущей мамы сопровождается очень сокровенным, душевным фото. "Как уже все догадались... А если нет, то – да! Нас скоро станет трое, – написала счастливая Боброва.Как уже все догадались...