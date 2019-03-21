Жительница Ярославля припарковала свою машину, загородив проезд в государственное детское учреждение, а затем скрылась. Очевидец снял на видео скандал охранника дома ребенка и нарушительницы.

Инцидент произошел в Ярославле минувшую среду, 20 марта, возле "Специализированного дома ребенка № 2" — круглосуточно работающего государственного медицинского учреждения. В нем под присмотром врачей содержатся дети, нуждающиеся в постоянном медицинском уходе.Жительница Ярославля припарковала свою машину, загородив проезд в государственное детское учреждение. Охранник дома ребенка просил убрать автомобиль, однако женщина устроила шумный скандал.К конфликту подключились прохожие. "Она же пьяная!", — сделал вывод один из очевидцев.Тем временем, женщина пообещала перепарковаться, вернулась в свою машину, сняла верхнюю одежду и покинула салон автомобиля через пассажирскую дверь."Давай, вызывай ГИБДД, вызывай все, что хочешь!" — прокричала напоследок она охраннику, закрыла машину на центральный замок и сбежала.Видео с записью происшествия появилось в сообществе "Регион-76". Об эвакуации автомобиля, перегородившего проезд в дом ребенка, не сообщается.