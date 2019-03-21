Потерпевшая сообщила, что после просмотра фильма в одном из кинотеатров на Новом Арбате из гардероба пропала ее шуба...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 26-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в краже шубы.
В полицию поступило заявление от 35-летней женщины. Она сообщила, что после просмотра фильма в одном из кинотеатров на Новом Арбате из гардероба пропала ее шуба стоимостью 350 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Кривоарбатском переулке. Установлено, что шуба потерпевшей упала с вешалки в гардеробе, и, когда злоумышленница забирала верхнюю одежду, она показала на упавшую шубу и объявила ее своей. Похищенное изъято.
По данному факту следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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