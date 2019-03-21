Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, передает "Интерфакс".Берг занимал пост губернатора Оренбургской области с 2010 года. 17 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Берга и назначил его врио главы региона. 14 сентября 2014 года Берг победил на выборах губернатора, получив 80,28% голосов избирателей.Поблагодарив земляков за оказанную поддержку, губернатор отметил, что регион, которым он руководил, является для него родным​​​. "Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки". Руководитель региона призвал бережно относиться ко всему, что было сделано, а также сохранять уникальную особенность Оренбургской области – межнациональный мир и дружбу.По словам Берга, перед Оренбургской областью стоят амбициозные задачи реализации "национальных проектов, которые охватывают все сферы жизни людей".Как сообщалось ранее, в четверг решение уйти в отставку приняла губернатор Мурманской области Марина Ковтун.